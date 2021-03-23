Собянин подписал распоряжение о выплатах ветеранам ко Дню Победы

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, проживающим в Москве, будет выплачена единовременная материальная помощь в связи с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Распоряжение по данному вопросу подписал мэр столицы Сергей Собянин, сообщили в понедельник в пресс-службе мэра и правительства города.

"По традиции правительство Москвы ежегодно принимает решение о выплате материальной помощи ко Дню Победы следующим категориям ветеранов: инвалидам и участникам Великой Отечественной войны; военнослужащим, проходившим службу в воинских частях, не входивших в состав действующей армии; военнослужащим, награжденным орденами и медалями СССР за службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года; лицам, награжденным медалью "За оборону Ленинграда", - сообщили в пресс-службе.

Также выплаты будут предоставлены инвалидам с детства вследствие ранения, контузии или увечья, полученного в годы войны; участникам обороны Москвы; жителям блокадного Ленинграда; вдовам военнослужащих, погибших в годы войны; лицам, награжденным знаком "Почетный донор СССР" за сдачу крови в годы войны; бывшим узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто; труженикам тыла, гражданам, родившимся до 31 декабря 1931 года.

Там уточнили, что в 2020 году к 75-летию Великой Победы размер выплат был увеличен в 2,5-3 раза и составил от 10 до 25 тыс. рублей в зависимости от категории получателей.

"В этом году по решению мэра Москвы Сергея Собянина увеличенные размеры выплаты будут сохранены. Ожидаемая численность москвичей-получателей единовременной материальной помощи в 2021 году - 83 228 человек", - заключили в пресс-службе.