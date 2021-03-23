Пешеходный переход построят через ж/д пути у станции Переделкино в Москве

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки территории, прилегающей к станции Переделкино Киевского направления Московской железной дороги (МЖД) и будущего четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4), площадью 30,41 га и с пешеходным переходом через пути. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

"Станция Переделкино расположена в районе Ново-Переделкино (ЗАО) между станциями Мичуринец и Солнечная Киевского направления МЖД. На 2022 год запланировано завершение реконструкции станции, в ходе которой на месте старой пригородной платформы будет построен современный городской вокзал с пешеходным переходом - конкорсом через ж/ д пути с выходами на платформы и к кассовым залам", - сообщили в пресс-службе.

Одновременно с этим планируется благоустройство прилегающей к станции территории. В частности, предусмотрено строительство пешеходного перехода через ж/д пути в створе 1-й улицы Лазенки, который обеспечит переход к поселку Чоботы и свяжет две части района Ново-Переделкино, разделенные железной дорогой. Для прохода от станции к остановкам наземного транспорта построят навесы.

Кроме того, на привокзальной площади оборудуют заездные карманы и установят современные остановки наземного городского пассажирского транспорта. Для подъезда к платформе с северной стороны планируется построить новую дорогу длиной 500 м с организацией стоянки такси и разворотного кольца для автобусов. С южной стороны будет проведена реконструкция 9-й Чоботовской улицы и отстойно-разворотной площадки общественного транспорта с диспетчерским пунктом. У выходов со станции появятся дополнительные наземные пешеходные переходы, светофоры, площадки для парковки и проката велосипедов (велошеринг).

Реконструкция станции Переделкино и благоустройство прилегающей территории является частью проекта запуска линии МЦД-4 "Киевско-Горьковский" наземного метро, заключили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.