Новый флагманский центр "Мои документы" планируют открыть в Москве

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Власти Москвы приняли решение о создании флагманского центра "Мои документы" в Северном административном округе (САО) столицы. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе столичной мэрии по итогам заседания президиума правительства Москвы.

"Флагманский центр госуслуг "Мои документы" Северного административного округа будет открыт в ТЦ "Метрополис", Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 8. Решение по об этом принял мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении. Как отмечается, в центре для предоставления государственных услуг будет работать 61 окно приема. Инспекторы ГИБДД будут проводить осмотр транспортных средств на седьмом этаже парковочной зоны в отдельном паркинге на 50 машиномест.

Кроме того, во флагмане планируют открыть современный медицинский диагностический комплекс, в котором будут проводить первичные обследования состояния здоровья, а также популярные сервисы: фотоателье "Мое фото", туристическое бюро "Мои путешествия", зона общественного питания и отдыха "Мое кафе".

"Флагманский центр "Мои документы" САО в ТЦ "Метрополис" станет шестым по счету в столице", - говорится в сообщении.