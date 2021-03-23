Собянин утвердил порядок предоставления новой выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Мэр столицы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому малообеспеченные семьи теперь смогут выбирать одно из двух региональных пособий на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

"Малообеспеченные семьи получат возможность выбрать одно из двух региональных пособий на детей в возрасте от 3 до 7 лет. В зависимости от уровня нуждаемости и иных жизненных обстоятельств они вправе продолжить получать нынешнее пособие в размере 7 725 рублей в месяц либо подать заявление на получение новой региональной денежной выплаты. Постановление правительства Москвы об утверждении порядка предоставления новой выплаты подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.

Новая ежемесячная денежная выплата малообеспеченным семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет была установлена по поручению президента России Владимира Путина. Так, размер пособия зависит от материального положения семьи и может составить 50% от величины прожиточного минимума ребенка - 7 791 рубль , 75% - 11 687 рублей , 100% - 15 582 рубля в месяц. Если в семье воспитываются нескольких детей в таком возрасте, то ежемесячная выплата выплачивается на каждого ребенка.

Новое пособие могут получить семьи, в которых среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума, установленную в Москве в среднем на душу населения, - 18 029 рублей в месяц.

"Прием заявлений о переходе на новую денежную выплату будет осуществляться в центрах госуслуг "Мои документы" с 24 марта 2021 г. При наличии права на выплату она будет установлена с 1 января 2021 г., но не ранее чем со дня достижения ребенком возраста 3 лет", - уточняется в материале.