Московские врачи изучат свойства плазмы привившихся от COVID-19 доноров

МОСКВА, 23 марта. /Корр. ТАСС Анна Орел/. Московские врачи получили возможность изучить свойства плазмы привившихся от коронавируса доноров. В ходе исследования, начавшегося во вторник, им предстоит оценить клиническую эффективность биоматериала, однако уже сейчас специалисты уверены в его безопасности, рассказали они корреспонденту ТАСС.

Во вторник в центр переливания крови в московской больнице № 52 пришли первые доноры, которые сделали прививку от коронавируса. На нужном этаже собрались добровольцы - среди них были как и те, кто переболел, так и вакцинировавшиеся москвичи.

"Мы проводим исследование, целью которого является изучить клиническую эффективность и безопасность плазмы, которая отобрана от доноров переболевших и тех, кто был вакцинирован <…> Пока никаких выводов мы не можем делать. На сегодняшний день могу сказать, что плазма, полученная от доноров после вакцинации от коронавируса, абсолютно безопасна. Как и любая другая плазма от доноров, которые перенесли заболевание", - сказала ТАСС заведующая отделением переливания крови больницы № 52 Оксана Карпова.

По ее словам, перед специалистами поставлен ряд задач в рамках исследования. Так, врачи должны оценить донора до и после процедуры, а также динамику состояния реципиентов. Кроме того, специалистам важно проследить за динамикой доноров через некоторое время после сдачи плазмы - что происходит с их кровью и иммунологическим статусом.

Карпова добавила, что доноры отбираются после вакцинации. Для этого врачи проводят обследование, донор проходит предварительное тестирование на общие показатели крови. Если результаты удовлетворяют требования службы крови, то человека приглашают на процедуру. При этом есть абсолютные и временные противопоказания к сдаче компонентов крови. Для тех, кто переболел и кто вакцинировался, условия равны.

"Мы определяем также вирусонейтрализующие антитела в плазме донора и титры этих антител, они должны быть свыше 160, а эта цифра очень важна для клинического применения плазмы. Для исследования нам необходимо несколько сотен добровольцев, и тогда мы получим достоверный результат. Уже сдали свыше 100 человек", - уточнила Карпова.

Приблизить конец пандемии

Как отметила Карпова, эту "историю затеяли для того, чтобы понять, можно ли расширить донорский пул для получения плазмы с антителами к коронавирусу". "Это очень важно, так как, я надеюсь, что мы скоро придем к окончанию пандемии и, соответственно, мы будем иметь дело с донорами после вакцинации. Поэтому уже сегодня мы должны быть готовы к тому, чтобы рассматривать этих людей в качестве потенциальных доноров плазмы с антителами", - добавила специалист.

Перед процедурой добровольцы заполняли анкету и еще раз проходили осмотр у врача, а затем направлялись в помещение для забора компонентов крови. Разделения не было, все находились в одном месте и общались друг с другом и врачами. Большинство пришедших - мужчины старше 30 лет. Были и довольно молодые доноры - самому младшему на вид было не больше 20 лет. Всем пришедшим помогали сотрудницы центра - консультировали, подсказывали нужные кабинеты.

Присутствующие активно рассказывали о том, что побудило их стать донорами. Некоторые поделились с корреспондентом ТАСС, что им действительно позвонили из поликлиники после введения второго компонента вакцины от коронавируса и предложили сдать плазму.

"Я не ожидал этого звонка. Но как только мне объяснили, что происходит и для чего это необходимо, я сразу же согласился. Мне кажется, что очень важно сейчас помочь тем, кто серьезно болен коронавирусом. И хотелось бы еще призвать всех все же сделать прививку от коронавируса, так как она сможет уберечь от серьезных последствий", - сказал агентству донор Андрей. Его поддержал другой участник исследования, добавив, что обязательно будет сдавать плазму еще раз, как только это можно будет сделать.

Всего в исследовании примут участие несколько сотен доноров и 120 реципиентов. Вакцинированные доноры прошли медицинское обследование, консультацию врача-трансфузиолога и сдали необходимые для допуска к сдаче плазмы анализы. Предложение принять участие в исследовании получают москвичи, которые привились двумя компонентами "Спутник V", - после введения второго компонента должно пройти не менее 30 дней.

Как стать донором

После завершения исследования в московских клиниках окончательно решат, приглашать ли вакцинированных людей стать донорами плазмы, а также сформулируют критерии отбора. В октябре 2020 года клинический комитет Москвы по борьбе с COVID-19 утвердил единый стандарт стационарного лечения пациентов с коронавирусом. В него вошло и использование плазмы крови с антителами.

Плазму применяют при лечении пациентов со средней и тяжелой формой коронавирусной инфекции, которые находятся в больницах. Переливание плазмы как один из потенциально эффективных методов лечения является составляющей комплексной терапии. Эффект от процедуры достигается за счет содержания в плазме специфических антител, которые помогают нейтрализовать вирус. Решение о переливании принимает консилиум, исходя из клинической картины.

Донорами могут стать люди в возрасте от 18 до 55 лет, которые весят более 50 кг и уже переболели коронавирусной пневмонией. Сдать плазму можно спустя пять недель после появления первых симптомов коронавируса. Чтобы стать донором, нужно позвонить на горячую линию: +7 (495) 870-45-16. Она работает ежедневно с 09:00 до 19:00. Пункты сдачи находятся в медицинских стационарах столицы. Их список можно посмотреть на сайте Департамента здравоохранения Москвы.

На месте потенциальный донор должен заполнить анкету и пройти первичную проверку на противопоказания к сдаче крови. Противопоказанием является наличие хронических заболеваний, ВИЧ, сифилиса, вирусных гепатитов. Донорам полагается выплата в размере 5 тыс. рублей, а также компенсация на питание, сумма которой составляет 1 212 рублей. При безвозмездной сдаче плазмы ее количество может быть учтено для получения статуса "Почетный донор Москвы" или "Почетный донор России".