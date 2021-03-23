Новые дополнительные съезды построят на ЦКАД

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Новые дополнительные съезды планируется построить на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД), сообщил глава Минтранса РФ Виталий Савельев во время заседания в Госдуме.

"Да, планируется. Да, мы эту проблему видим. Об этом говорил и губернатор (Московской области) Воробьев Андрей Юрьевич. Безусловно, съезды будут, мы будем их строить", - сказал министр.

Строительство ЦКАД началось в 2014 г. Трасса протяженностью 336,5 км проходит приблизительно в 50 км от МКАД параллельно А-107 Московскому малому кольцу ("Малой бетонке"). Как ранее говорил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, полностью ЦКАД планируется замкнуть в 2021 году. Так, последние 25 км трассы планируется достроить летом этого года.