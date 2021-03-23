Количество камер для фиксации нарушений правил остановки в Москве возрастет на треть

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП) арендует на три года 250 стационарных дорожных камер для фиксации нарушений правил остановки на улицах города. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе учреждения.

Согласно адресному перечню дорожных камер по состоянию на 29 января текущего года, на улицах Москвы нарушения правил парковки фиксируют 773 камеры.

"По новому контракту ГКУ "АМПП" арендует 250 камер и их обслуживание в течение трех лет - то есть мы получаем гарантированно работоспособную камеру, ответственность за которую несет производитель. По такому же принципу заключаются контракты жизненного цикла на поставку в Москву вагонов метро, трамваев, электробусов", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что несколько комплексов будут фиксировать платную парковку. Их поставят в тех точках, где местные жители испытывают затруднения с парковкой из-за приезжающих автомобилей - например, на Кутузовском проспекте у метро "Кутузовская", на улице Барклая, где расположены станция московского метрополитена "Багратионовская" и ТЦ "Горбушкин двор".

"Камеры показали свою эффективность в обеспечении безопасности дорожного движения. Места для установки выбираются совместно с ГИБДД и МАДИ - там, где много нарушений. Например, у дома 1с2 по улице Зорге есть магазин, и там часто бросают машины на проезжей части и автобусной остановке. Или камеры такого же типа уже установлены у ТРЦ "Гагаринский", где находятся трамвайная и автобусная остановки, на Неглинной - у Малого Театра, на Петровке - у гостиницы "Аврора", - отметили в АМПП.

Согласно документам, опубликованным на сайте госзакупок, АМПП провел тендер на аренду 250 аппаратных комплексов фотовидеофиксации. Начальная максимальная стоимость контракта составляла более 837 млн рублей.