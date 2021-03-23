Выбросы парниковых газов в Москве снизились на 25% от уровня 1990 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 марта. /ТАСС/. В Москве достигнуто снижение выбросов парниковых газов на 25% от уровня 1990 года, цель - 30%. Об этом заявил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы на форуме "Экология большого города" во вторник.

"Уже достигнуто снижение выбросов парниковых газов на 25% от уровня 1990 года. И хотя в сравнении с другими городами мира цель в процентах кажется небольшой, в количественных значениях - это порядка 20 млн тонн CO2-эквивалента. То есть, наше снижение соизмеримо с выбросами среднего европейского города", - сказал Кульбачевский.

По его словам, новая цель аналогична общефедеральной цели - 30% к 2030 году. Достижение этого показателя требует новых высокотехнологичных решений.

"С 2010 года Москва пересмотрела приоритеты развития. Было принято 14 государственных программ <...>. Сегодня интегральными показателями, показателями верхнего уровня, являются климатические показатели - они характеризуют ресурсную эффективность экономики в целом. Есть прямая связь между сокращением выбросов парниковых газов и сокращением общего загрязнения, энергоэффективностью, экономией ресурсов, технологическим прогрессом", - добавил Кульбачевский.

Парижское соглашение принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции рамочной конвенции об изменении климата. Страны-участницы договорились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. Соглашение предполагает добровольные обязательства стран по снижению выбросов парниковых газов.