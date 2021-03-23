Власти Москвы сообщили, что город стал европейским лидером по числу электробусов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 марта. /ТАСС/. Российская столица стала лидером среди европейских городов по числу электробусов, при этом планируется ежегодная закупка сотен машин. Об этом заявил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский на форуме "Экология большого города" во вторник.

"Начиная с 2018 года город планомерно осуществляет замену автобусного парка на электробусы. Сейчас Москва - европейский лидер по количеству электробусов в одном городе. На начало 2021 года город эксплуатирует около 600 электробусов на 42 маршрутах, установлено более 100 зарядных станций", - сказал Кульбачевский.

По его словам, в этом году городом планируется приобретение около 400 электробусов, в 2022-2023 годах - еще более 1,2 тыс. машин.

Ранее сообщалось, что доля электробусов в парке московского транспорта превысит 30% к 2024 году - в столице будут курсировать более 2,2 тыс. таких машин. К 2030 году весь парк Мосгортранса будет "зеленым".