В Москве в среду ожидаются облачная погода, гололедица и до 6 градусов тепла

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Небольшая облачность, местами гололедица и до плюс 6 градусов ожидаются в Москве в среду. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит 4-6 градусов тепла. В ночь на четверг она может опуститься до минус 5 градусов.

Ветер переменных направлений, 2-7 м/с. Атмосферное давление составит около 751 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура будет колебаться в пределах плюс 2 - плюс 7 градусов. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки минус 8 градусов.