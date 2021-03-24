В Москве агрегатором добрых дел "Я дома" воспользовался 1 млн человек

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Московским агрегатором добрых дел "Я дома" воспользовался 1 млн человек за год. Об этом сообщается в среду на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Агрегатор добрых дел "Я дома" за год посетил 1 млн человек. Они зашли на портал около 2 млн раз. Сайт начал работу ровно год назад, 24 марта 2020-го, после того как в Москве ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса. Изначально он задумывался как лендинг с информацией о том, как защититься от инфекции и пережить самоизоляцию", - говорится в сообщении.

По словам руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Евгения Стружака, за первые месяцы работы портал развился в крупную городскую онлайн-платформу, объединившую инициативы государства, НКО и бизнеса, стал точкой сбора волонтеров и популяризации важных социальных инициатив - взаимопомощи, донорства плазмы, вакцинации против гриппа.

"Портал остается востребованным и после снятия ограничений - сейчас там размещено свыше 35 спецпроектов и лендингов комплекса социального развития Москвы и социально ориентированных НКО на разные темы. Среди них психологическая помощь онлайн, поддержка семей с детьми-инвалидами, социальное ТВ, онлайн-лекции, мастерские и многое другое", - приводятся в сообщении слова Стружака.

Самым популярным разделом стала главная страница портала. Она содержит подборку актуальных новостей, анонсы социального ТВ и переходы на все рубрики. Также стал востребованным раздел "Психологическая помощь онлайн". Там есть информация, как удаленно получить бесплатную поддержку специалистов Московской службы психологической помощи. Запросить консультацию можно в чате, по скайпу, с помощью вебинара или форума. Также предлагается написать письмо психологу.