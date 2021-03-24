На МЦД-1 произошел сбой в движении пригородных электричек в сторону Москвы

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Сбой в движении пригородных поездов Савеловского направления произошел 24 марта утром.

Как сообщает корреспондент ТАСС от станции "Лобня" электричка отправилась не по расписанию, несколько предыдущих уехали с большим опозданием. Все электропоезда следуют в сторону Москвы крайне медленно, делая остановки в течение всего пути.

В свою очередь в департаменте транспорта Москвы сообщили, что на МЦД-1 и Савеловском направлении затруднено движение поездов в сторону Москвы из-за частичного повреждения контактного провода на станции "Тимирязевская". "В настоящее время возобновлено движение поездов в сторону Москвы. Энергетики МЖД восстановили поврежденный ранее провод. Для сокращения опоздания поездов и восстановления графика будут внесены точечные корректировки в расписание", - говорится в сообщении.