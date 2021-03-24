Расписание поездов Савеловского и Белорусского направлений МЖД изменится 26-28 марта

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Расписание некоторых электричек Савеловского и Белорусского направлений Московской железной дороги (МЖД) изменится 26-28 марта в связи с переключением станции МЦД-1 Лобня на цифровую систему управления. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе МЖД.

"С 26 по 28 марта изменится расписание некоторых электричек Савеловского и Белорусского направлений МЖД в связи с переключением станции МЦД-1 Лобня на цифровую систему управления. Новая микропроцессорная система управления движением поездов позволит повысить эффективность работы железнодорожной автоматики в несколько раз и обеспечить бесперебойное движение поездов с необходимым интервальным режимом. На МЦД-1 на цифровую систему уже переведены станции Одинцово, Кунцево-1 и Фили. Аналогичные работы планируется провести на станциях Москва-Смоленская, Москва-Бутырская, Бескудниково и Марк", - сказали в пресс-службе.

Так, 26 марта на станции Лобня работы начнутся в 23:00 мск и продлятся до 09:00 мск 27 марта, затем возобновятся в 20:35 мск и завершатся 28 марта в 07:35 мск. Технологические "окна" назначены преимущественно с использованием ночного времени и выходных дней, чтобы сохранить объемы движения в будни. На период работ движение поездов будет организовано по соседним путям.

"В связи с этим внесены изменения в расписание пригородных поездов, в том числе МЦД-1 и аэроэкспрессов с 23:00 мск 26 марта до 14:00 мск 28 марта: у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия в конечный пункт, а также количество остановок на маршруте. Некоторые поезда проследуют по укороченному маршруту, ряд электричек выведут из расписания", - пояснили в пресс-службе МЖД.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах, остановочных пунктах, официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".

Переход на "цифру"

"В настоящее время всего на 55 станциях в Мосузле управление движением поездов осуществляется с помощью цифровой системы, в том числе на 12 станциях МЦК и на некоторых станциях Большого кольца МЖД. В перспективе все крупные станции действующих и будущих диаметральных линий будут переведены на микропроцессорную систему управления движением поездов", - сообщили в пресс-службе.

Так, на МЦД-2 на "цифру" уже переведена станция Подольск. Такие же системы планируется установить на станциях Москва-Курская, Каланчевская и Москва-Рижская.

Кроме того, на Киевском направлении МЖД будущего МЦД-4 до 2024 года интеллектуальной системой управления движением планируется оснастить станции Апрелевка, Москва-Киевская Сортировочная, Толстопальцево, Внуково, Лесной городок и Очаково. На Горьковском направлении будущего МЦД-4 на "цифру" переведены станции Нижегородская, Реутово, Стройка и Кусково. В 2021 году такая система появится на Железнодорожной. В перспективе цифровую систему установят на станции Балашиха.