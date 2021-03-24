В Мосгордуме возобновят заседания профильных комиссий в очном формате с 25 марта

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Проведение в очном формате заседаний профильных комиссий и собраний депутатских объединений с числом участников не более 50% от предельной вместимости помещений возобновят в Мосгордуме с 25 марта. Соответствующее протокольное решение столичный парламент принял в ходе дистанционного пленарного заседания в среду, поддержав большинством голосов совместное предложение фракции партии "Единая Россия" и постоянного депутатского объединения "Моя Москва".

"В связи со снятием ряда ограничений, установленных в период действия режима повышенной готовности на территории города Москвы в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, с 25 марта возобновить в помещениях Московской городской думы в очном формате заседания профильных комиссий, собраний фракций и постоянного депутатского объединения, их совместных собраний по решению их руководителей с числом участников не более 50% от предельной вместимости помещений, с учетом требований указа мэра Москвы и рекомендаций Роспотребнадзора; <...> выставки и торжественные церемонии", - зачитал проект протокольного решения депутат Степан Орлов.

Так, согласно принятому проекту протокольного решения, формат проведения заседания столичного парламента будет определять комиссия по организации работы думы накануне дня заседания, учитывая результаты тестирования методом ПЦР-экспресс на новую коронавирусной инфекцию депутатов и сотрудников аппарата думы. Тестирование должно проводиться не ранее дня, предшествующего дню заседания парламента, а результаты тестирования депутаты передают в организационное управление аппарата думы не позднее 15 часов дня, предшествующего дню заседания.

"Определить количество посетителей каждого депутата думы не более 10 человек в день. Возобновить проведение приема населения в приемной думы сотрудниками аппарата думы по предварительной записи не более 25 человек в день", - заключил Орлов.