Проект "Московское долголетие" объявил конкурс воспоминаний о первом полете в космос

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Проект "Московское долголетие" запустил конкурс воспоминаний о дне первого полета человека в космос 12 апреля 1961 года. Москвичи старшего возраста смогут рассказать истории о том, где они были и что делали в этот день, как узнали об успешном полете первого космонавта Земли Юрия Гагарина, сообщил в среду пресс-центр проекта.

"Проект мэра Москвы для старшего поколения запускает конкурс историй о том, чем запомнилось 12 апреля 1961 года участникам проекта "Московское долголетие". Они могут рассказать историю о том, где были и что делали в этот день, как узнали о успешном полете Юрия Гагарина, услышали ли голос Левитана или узнали новость от родных и друзей. Авторы лучших историй будут приглашены на экскурсию по выставке "Первый" в Музее космонавтики на ВДНХ", - говорится в сообщении.

Воспоминания необязательно должны быть связаны с космосом, а, возможно, какие-то факты семейной биографии. При написании важно сделать акцент на личных ощущениях и эмоциях. В письме также необходимо указать фамилию и имя, возраст, округ проживания и контакт для связи. Свои воспоминания и фото нужно выслать на почту pr.mosdolgoletie@gmail.com до 5 апреля 2021 года. Объем текста - от половины до полутора страниц А4. Победитель конкурса будет объявлен 12 апреля.