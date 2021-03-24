В Москве отключат подсветку более 2 тыс. объектов во время акции "Час Земли" 27 марта

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Архитектурно-художественную подсветку более 2 тыс. столичных объектов отключат во время акции "Час Земли" в субботу, 27 марта. Об этом сообщил в среду ТАСС заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"В этот день во всем мире будет проходить ставшая уже традиционной масштабная экологическая акция "Час Земли", главная цель которой - привлечь внимание к сохранению природных ресурсов и разумному потреблению. Москва, как и в прошлые годы, присоединится к акции - на час будет выключена подсветка более 2 тыс. зданий, сооружений и городских территорий", - сказал Бирюков.

Заместитель мэра уточнил, что с 20:30 мск до 21:30 мск не будет работать архитектурно-художественная подсветка ансамбля Московского Кремля, Государственного исторического музея, ГУМ и ЦУМ, парка "Зарядье", "Манежа", Большого театра, Храма Христа Спасителя и стадиона "Лужники". Временно "погаснут" здания Совета Федерации, Госдумы и правительства Москвы, Останкинская башня, павильоны ВДНХ, жилые дома на Новом Арбате и Тверской улице, сталинские высотки, парки, гостиницы и другие объекты.

Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что к акции подготовлены тематические видеоролики, которые будут транслироваться в субботу на фасадах домов-книжек на Новом Арбате. Бирюков подчеркнул, что присоединиться к "Часу Земли" может любой житель столицы. Для этого достаточно в указанное время выключить в квартире свет и все электроприборы.