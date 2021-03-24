Название станции БКЛ в районе Хорошево-Мневники выберут на "Активном гражданине"

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Голосование за название станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, которая откроется в районе Хорошево-Мневники, началось на портале "Активный гражданин", сообщается в среду на информационном портале мэра Москвы.

"Речь идет о станции, которая откроется на пересечении проспекта Маршала Жукова с улицей Народного Ополчения в районе Хорошево-Мневники. Ранее рассматривалось два варианта ее названия: "Карамышевская" и "Народное Ополчение". Первое связано с Карамышевским рубежом обороны Москвы в 1941 году, который защищала 3-я Московская коммунистическая стрелковая дивизия народного ополчения. <…> Оформление станции "Народное Ополчение" посвящено народному ополчению 1612, 1812 и 1941 годов", - говорится в сообщении.

Большая кольцевая линия метро - самый масштабный проект в истории метростроения в России и один из самых масштабных в мире. Длина БКЛ составит 70 км, на ней будет 31 станция, а обслуживать линию будут два электродепо. Со станций БКЛ можно будет сделать 22 пересадки на другие ветки метро, Московское центральное кольцо, Московские центральные диаметры, а также линии железной дороги. Крупнейшими транспортно-пересадочными узлами станут "Деловой центр", "Савеловская", "Нижегородская", "Улица Новаторов" и ряд других.