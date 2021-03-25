Три станции МЖД сменили названия

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Три станции Московской железной дороги (МЖД) изменили названия с 25 марта. "Коломенское" переименовали в "Варшавскую", станция "Тушино" теперь называется "Тушинская", "Перово" переименовали в "Чухлинку", сообщили в пресс-службе МЖД.

"ОАО "РЖД" переименовало три остановочных пункта, расположенных в Москве <...> Унификация навигации позволит пассажирам лучше ориентироваться во время поездки", - сообщили в пресс-службе.

Так, две станции получат единые названия со станциями метро, с которыми образуют транспортно-пересадочные узлы: платформа "Коломенское" Павелецкого направления станет называться "Варшавская", а остановочный пункт "Тушино" - "Тушинская". Станцию "Перово" Казанского направления переименуют в "Чухлинку". Так же называется остановочный пункт Горьковского направления, расположенный рядом.