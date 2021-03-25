В Москве 13 парков примут участие в экологической акции "Час Земли" 27 марта

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Московские парки примут участие в экологической акции "Час Земли" 27 марта, в 13 парках отключат архитектурную подсветку и световые арт-объекты. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Мосгорпарка.

"Международная экологическая акция "Час Земли" пройдет в столице 27 марта. В ней примут участие 13 парков, подведомственных департаменту культуры города Москвы. С 20:30 до 21:30 в парках отключат архитектурную подсветку, световые арт-объекты и освещение некоторых пешеходных зон", - говорится в сообщении.

В Парке Горького выключат подсветку Арки главного входа. Музей-заповедник "Царицыно" погасит архитектурную подсветку всего дворцового комплекса: Большого дворца, Хлебного дома, Первого, Второго и Третьего корпусов, Оранжерейного моста, Большого моста через овраг и Фигурного моста.

В музее-заповеднике "Коломенское" отключат подсветку деревянного Дворца царя Алексея Михайловича. Парк "Северное Тушино" выключит свет в кафе "Братья Гримм" у центральной площади, а его посетителям раздадут горящие свечи и предложат послушать живую гитарную музыку.

"В Измайловском парке будет отключена подсветка Большого и Малого колес обозрения, подсветка здания дирекции и главного входа. Перовский парк отключит освещение знаковых объектов: входную группу и световую конструкцию с названием парка. В усадьбе Воронцово отключат подсветку моста через Большой Воронцовский пруд, а также освещение вокруг водоема", - перечислили в пресс-службе.

Парк "Сокольники" также присоединится к международной акции - там отключат подсветку входной группы, аллеи арок и здания дирекции. На территории Таганского парка будет отключена подсветка главной сцены и входных групп. Также присоединятся к акции "Час Земли" парк "Фили"; Бабушкинский парк; Лианозовский парк; парк "Кузьминки".

Об акции

Международная экологическая акция "Час Земли" проводится в Москве с 2009 года. Ее цель - привлечь внимание к необходимости ответственно относиться к природе и ресурсам планеты. Чтобы принять участие в акции достаточно погасить свет в доме с 20:30 до 21:30 27 марта.