Станцию Москва-Товарная-Павелецкая переименуют в Дербеневскую с 15 апреля

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Станция Москва-Товарная-Павелецкая Московской железной дороги (МЖД) будет переименована в Дербеневскую. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе МЖД.

"С 15 апреля остановочный пункт Павелецкого направления станет называться Дербеневская. Такое же название носят расположенные рядом улица и набережная", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в МЖД, данная станция является одной из старейших станций Павелецкого направления МЖД, построенная одновременно с Павелецким вокзалом в 1900 году. С 2018 года на станции прекращена грузовая деятельность, в настоящее время она используется только для обслуживания пассажиров. Ежедневный пассажиропоток составляет около 500 человек.