В Москве усилили контроль за тоннелями и причалами в преддверии весеннего паводка

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Городские службы усилили контроль за тоннелями, причалами и набережными Москвы в преддверии пропуска весеннего паводка. Об этом сообщил в четверг заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

Он отметил, что прошедшая зима стала одной из самых снежных за последние годы.

"Из-за рекордно снежной зимы и морозов толщина снега и льда на водоемах превышает параметры прошлых лет, что может привести к более интенсивному пропуску паводка. В настоящее время реализуется комплекс превентивных мер для недопущения подтопления инженерных сооружений", - сказал Бирюков.

По его словам, проводится проверка состояния насосов в транспортных тоннелях и подземных пешеходных переходах, приводятся в порядок смотровые и сточные колодцы водосточной сети, производится очистка от ила, грязи и песка. В ходе мероприятий по подготовке к пропуску паводка особое внимание уделяется причалам, набережным и подземным пешеходным тоннелям, находящимся в зоне возможных подтоплений.

Как добавил заммэра, ведется круглосуточный мониторинг этих объектов, контролируются показания специальных мерных реек для определения уровня воды, которые закреплены на мостах и набережных. Профильные службы на регулярной основе обмениваются оперативной информацией о старте пропуска паводка.

"В местах возможных подтоплений дежурят специальные бригады. К таким объектам относятся Крылатская набережная в районе причала "Фили", Краснопресненская набережная рядом с причалом "Международная выставка" и подземным пешеходным тоннелем "Выставочный", Москворецкая набережная у причала "Зарядье" и подземного пешеходного тоннеля, мост № 22 через реку Десна в поселке Фабрики им. 1 Мая", - перечислил Бирюков.