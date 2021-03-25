Два проектируемых проезда соединят Каширское шоссе с Елецкой улицей на юге Москвы

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Два проектируемых проезда на юге Москвы соединят Каширское шоссе с Елецкой улицей и повысят транспортную доступность в районе Орехово-Борисово Южное. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Москомархитектуры.

"Два проектируемых проезда помогут разгрузить пересечения Каширского шоссе и Ясеневой улицы. В рамках реализации проекта появятся альтернативные маршруты и значительно улучшится транспортная обстановка в районах. Будут сформированы новые маршруты общественного транспорта с размещением семи остановочных пунктов. Для удобства горожан организуют 13 наземных пешеходных переходов, а на пересечении улицы Елецкой с проектируемым проездом № 963 установят светофор, что значительно повысит безопасность горожан", - приводятся слова председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской.

Кроме того, проект предусматривает реконструкцию существующих улиц. Например, вдоль Елецкой улицы и проектируемых проездов отремонтируют и обустроят тротуары, а прилегающую территорию благоустроят, озеленят и разместят на ней парковочные места.

Общественные обсуждения по данному проекту пройдут до 30 марта 2021 года. Задать вопросы консультантам и внести пожелания можно на сайте проекта "Активный гражданин" в разделе "Общественные обсуждения".