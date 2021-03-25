Открылась заявочная кампания на соискание премий мэра Москвы имени Николая Островского

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Заявочная кампания на соискание премий мэра Москвы имени Николая Островского открылась в среду в столице. Отправить заявку можно будет до 1 сентября включительно, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"В День работника культуры стартует заявочная кампания на соискание премий мэра Москвы имени Николая Островского. Их присуждают совершеннолетним лицам с ограниченными возможностями здоровья за выдающиеся достижения в области культуры, а также за существенный вклад в создание условий для всестороннего развития людей с инвалидностью в искусстве. Организатор конкурса - Департамент культуры города Москвы. Подать заявку на участие в конкурсе можно с 25 марта по 1 сентября включительно на сайте Государственного музея - культурного центра "Интеграция" имени Н. А. Островского", - говорится в сообщении.

Также заявку можно подать в офлайн-формате. Для этого необходимо прийти по адресу: улица Тверская, дом 14. Заявки будут приниматься каждый понедельник с 10:00 до 15:00.

Премии будут присуждаться в 10 номинациях. Победителей определяет конкурсная комиссия, в которую входят деятели культуры и искусства, участники общественных организаций по защите прав и законных интересов лиц с ограниченными возможностями здоровья.

"Результаты конкурса объявят в Международный день инвалидов, который отмечается 3 декабря. Победители получат дипломы, нагрудные знаки и настольную медаль, а также премию в размере 150 тыс. рублей", - говорится в сообщении.