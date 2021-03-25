Новый ТПУ на Ленинском проспекте в Москве обеспечит пересадку между двумя линиями метро

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Новый транспортно-пересадочный узел (ТПУ) на юго-западе Москвы на Ленинском проспекте обеспечит пересадку между станциями метро "Улица Новаторов" Троицкой линии и "Новаторская" Большой кольцевой линий (БКЛ), а также наземным транспортом, сообщила в четверг пресс-служба столичного департамента строительства.

"На базе станции "Улица Новаторов" Троицкой линии и станции "Новаторская" Большой кольцевой линии метро будет создан транспортно-пересадочный узел. Здесь появятся перроны для посадки и высадки пассажиров наземного городского транспорта и паркинг. Станции строят на границе районов Обручевский и Проспект Вернадского. "Улица Новаторов" строится вдоль Ленинского проспекта (в районе пересечения с улицами Удальцова и Новаторов). Она станет пересадочной, как и станция "Новаторская" БКЛ, которая будет находиться на улице Новаторов", - приводятся слова руководителя департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова.

Он добавил, что в Обручевском районе в ближайшие годы появятся четыре станции метро: две станции Кольцевой линии и две станции линии, которая пойдет в Троицк. Ситуация с доступностью метро в районе радикально изменится в лучшую сторону.

На 2021 год запланировано открытие трех станции БКЛ метро в Юго-Западном округе - "Новаторской", "Воронцовской" и "Зюзина". Кроме того, завершается реконструкция станции "Каховская", которая тоже войдет в состав БКЛ. На строящейся Троицкой линии в начале года завершилась проходка тоннеля между станциями "Университет дружбы народов" и "Улица Новаторов".