Пробки в Москве достигли девяти баллов

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Загруженность автомобильных дорог Москвы вечером в четверг достигла 9 баллов из 10 возможных, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки".

По данным на 18:45, движение затруднено почти по всем центральным улицам, Садовому кольцу, некоторым бульварам, а также местами на Третьем транспортном кольце. Скорость автомобильного потока снижена на большинстве набережных, а также по всему периметру МКАД. На вылетных магистралях также наблюдаются заторы, преимущественно по направлению в Московскую область.