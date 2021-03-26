В московском музее "Гараж" открываются три выставки

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Музей современного искусства "Гараж" представит в пятницу сразу три новых выставочных проекта, где можно увидеть документальные реконструкции нереализованных проектов, размышления художников о спекуляции и "коронацене" и видеоработы Давида Кларбаута, рассказала главный куратор музея Екатерина Иноземцева.

"Мы открываем весенний сезон тремя выставками и склонны говорить об этом сезоне в практически терапевтических терминах. Кажется, терапия - это все то, что нам необходимо после всем известных последних событий. И мы говорим о терапии в том числе и как о поддержке художественного сообщества", - отметила Иноземцева на пресс-конференции в преддверии открытия выставок.

Одна из новых выставок - "Выбирая дистанцию: спекуляции, фейки, прогнозы в эпоху коронацена". Как пояснила главный куратор музея корр. ТАСС, "коронацен" из названия выставки - отсылка к термину "антропоцен", который обозначает эпоху, когда человек стал главным двигателем изменений окружающей среды.

"Мы предположили, что эпоха, в которой мы живем сегодня, она по крайней мере несколько лет будет освещаться и пониматься через то, что мы пережили в 2020 году, что еще не закончилось. Поэтому как выражение эпохи это называется "коронацен", - сказала собеседница агентства.

Для сборки этой выставки музей впервые за свою историю объявил опен-колл. "Гараж" предложил авторам и творческим коллективам, проживающим и работающим на территории России, "занять любую дистанцию по отношению к текущей ситуации и рассмотреть спекуляции (лат. speculatio - высматривание) в широком философском смысле".

"Мы получили в процессе более 1 тыс. заявок. К 1 сентября мы уже отобрали участников выставки, на сегодня их 33. Выставка представит широчайший спектр прогнозов, прозрений, сценариев, обращенных не только в будущее, но также предлагающих варианты прошлого и настоящего", - рассказал на пресс-показе один из кураторов проекта Ярослав Воловод.

О постковидном искусстве

Куратор Екатерина Лазарева подчеркнула, что не стоит воспринимать этот проект как выставку о пандемии и о самоизоляции. По ее словам, сейчас искусство, созданное за последний год, воспринимается как постковидное.

"Действительно, многие работы на выставке так или иначе тематически отталкиваются от тех реалий, в которых мы оказались, но они идут гораздо дальше. Поэтому призываю смотреть на эту выставку шире, чем на выставку о пандемии", - сказала она.

Лазарева отметила, что из произведений, представленных на выставке, 99% работ были созданы заново. Организаторы проекта отказались от разделения его на тематические разделы.

"Разрабатывая архитектуру выставки, мы вдохновлялись аркадными играми 1990-х годов, научно-фантастическими фильмами, такими как "Трон", а также бюрократией формуляров, анкет, заявок. Мы придумали игровую механику навигации по выставке, и каждая работа отмечена двумя хэштегами, вдохновленными опять же видеоиграми", - рассказала она.

При этом посетителям предстоит передвигаться по выставке по своего рода подиумам, благодаря чему создается ощущение неустойчивости - неустойчивости момента, в котором мы живем.

Куратор Екатерина Савченко добавила, что выставочную программы дополнят специальные мероприятия, среди которых показы новой видеоработы кооператива "Технопоэзия", созданной в формате "видеоводевиля", серия YouTube-шоу по моделям популярных телевизионных передач и другие.

Выставка о несостоявшихся проектах

Другая выставка получила название "Настоящее время, несовершенный вид". Ее кураторами выступили Екатерина Иноземцева и Саша Обухова при участии Тони Трубицыной. Идея выставки появилась во время весеннего карантина, когда все были заперты дома.

"Мы размышляли о том, чего мы не смогли сделать в 2020 году. И эти размышления внезапно нас привели к тому, что отмены - это не повестка сегодняшнего дня, это вечная проблема искусства, труда художника, куратора, музыканта, литератора. Непостроенные дома, отмененные выставки, ненаписанные картины", - рассказала Обухова.

Обратившись к архиву в коллекции "Гаража", организаторы проекта отобрали те материалы, которые связаны с несостоявшимися проектами - с 1960-х годов по 2020 год. Один из таких проектов - работа модерниста Игоря Пяткина.

"Когда мы получили небольшой архив, связанный с его творчеством, то обнаружили два проекта, которые предполагалось построить на территории парка Горького, но они не были реализованы. Это удивительным образом сказалось на настоящем музея "Гараж", поскольку проекты Пяткина должны были быть возведены на тех точках, где сейчас мы существуем", - сообщила сокуратор выставки.

Еще один нереализованный проект - светозвуковая инсталляция, которая должна была оформить стены Московского Кремля. Его автором выступил художник Франциско Инфанте.

"Инсталляция должна была модернизировать нашу столицу, ее ночной облик. Но из-за бюрократической системы, тогдашней советской архитектуры, Инфанте вышел из этой истории, отказавшись от реализации сам. И это удивительный случай, который иллюстрирует еще одну грань отмены, когда художник сам решает поставить крест на своей работе. Но благодаря архиву такие проекты хранятся", - пояснила Обухова.

О выставке "Невидимый звук"

Третий проект - первая в России персональная выставка бельгийского художника Давида Кларбаута "Невидимый звук". Ее куратором выступает Валентин Дьяконов. Художник из-за ограничений, связанных с коронавирусом, не смог приехать в Россию, но принял участие в пресс-конференции с помощью видеосвязи.

На выставке представлены работы, созданные с 2007-го по 2016 год. Художник использует в своих произведениях видео, фотографию, кино и 3D-технологии.

"Я начинал карьеру как живописец и график, но постепенно мой интерес переключился на аспекты изображения, которые не передаются ремесленным путем. И один из этих важнейших аспектов - опыт длительности, и я пытаюсь работать с длительностью через разные системы образов, будь то берег, побережье или моменты и тени, или конфетти", - рассказал он.

Кларбаут добавил, что старается работать не с тем, что считается главным в кино - звуком или актерами, а с теми вещами, которые обычно остаются на фоне, свидетелями основного действия. Гости "Гаража" увидят работы "Фрагменты счастливого мгновения" и "Фрагменты счастливого мгновения. Алжир", "Тихий берег" и "Конфетти". В будущем в музее планируется провести персональные выставки Родни Грэма и Софии аль-Марии, также работающих с видео и кино.