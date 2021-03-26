В Подмосковье совместно с Москвой установят 15 станций контроля качества воздуха

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Москва и Московская область создают единую систему экологического мониторинга двух регионов. В рамках сотрудничества в этом году в Подмосковье появятся 15 автоматических станций контроля загрязнения воздуха за счет бюджета столицы, сообщил в интервью ТАСС руководитель городского департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

"В рамках создания единой системы экологического мониторинга двух регионов Москва установит и обеспечит эксплуатацию в ближнем Подмосковье 15 автоматических станций контроля загрязнения воздуха за счет средств города. Все они откроются до конца 2021 года", - сказал он.

По словам Кульбачевского, такое решение позволит обеспечить контроль крупных промышленных объектов Московской области, сжигания порубочных остатков и возникновения пожаров, которые оказывают негативное влияние на воздух в столице. "Создание системы экологического мониторинга Подмосковья будет проходить на единой с Москвой методической основе", - подчеркнул он.