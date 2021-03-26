Пассажиры смогут привязать карту "Тройка" в личном кабинете на новом сайте метро Москвы

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Пассажиры московского транспорта могут теперь привязать карту "Тройка" на обновленном сайте метрополитена в личном кабинете. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе столичной подземки.

"Управлять своей "Тройкой" теперь можно с любого устройства! Мы запустили полноценную версию личного кабинета на новом сайте мосметро", - сообщили в пресс-службе. Как отмечается, там можно привязать и отвязать карту "Тройка", настроить автоплатеж, пополнять баланс, покупать любые билеты, переводить средства с одной транспортной карты на другую, изучить доступные тарифы, посмотреть карту терминалов оплаты и касс.

Пассажиры могут активировать приобретенный билет в приложении "Метро Москвы" через через желтый терминал в метро или смартфон на Android с модулем NFC.

"Все возможности личного кабинета в приложении "Метро Москвы" (Google Play, App Store и AppGallery) оценили уже более 280 тыс. пользователей", - заключили в пресс-службе.