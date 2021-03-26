На сайте "Активный гражданин" москвичи выбрали название новой станции метро

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Голосование за название новой станции Большой кольцевой линии московского метрополитена на портале "Активный гражданин" завершилось. Большинство москвичей проголосовали за вариант "Народное Ополчение".

Голосование стартовало 24 марта, за три дня свое мнение высказали 112 960 человек. Из них 55,02% поддержали название "Народное Ополчение". Предложенный вариант связан с памятью Московского народного ополчения, кроме того, в пешей доступности от новой станции расположен памятник героям ополчения. Оформление станции также посвящено народному ополчению 1612, 1812 и 1941-х годов.

За вариант "Карамышевская" проголосовали 35,93%. Предложенное название связано с Карамышевским рубежом обороны Москвы в 1941 году, который защищала 3-я коммунистическая дивизия народного ополчения. Ранее здесь находилась деревня Карамышево, по имени которой названы Карамышевская набережная и Карамышевский проезд.

Новая станция Большой кольцевой линии метро расположена на северо-западе Москвы в районе Хорошево-Мневники. После открытия она станет ближайшей к Серебряному Бору, расстояние до него составит около 2,5 км. Появится станция на пересечении проспекта Маршала Жукова с улицей Народного Ополчения и будет открыта, по словам заммэра Андрея Бочкарева, в марте.

БКЛ - строящаяся линия метрополитена. На схеме метро она обозначается номером 11 и окрашена в бирюзовый цвет. После завершения строительства в 2022 году она станет самой протяженной линией московского метро и третьей по счету внутригородской кольцевой линией рельсового пассажирского транспорта в Москве после Кольцевой и Московского центрального кольца (МЦК). Всего на БКЛ протяженностью 70 км разместится 31 станция. Со станций БКЛ можно будет сделать 20 пересадок на другие линии метро, а также пересесть на МЦК, линии железной дороги и МЦД. Уже введено десять станций БКЛ, 31 декабря 2020 года открылась станция "Электрозаводская" ("Рубцовская").