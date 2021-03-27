Синоптики обещают москвичам солнечную погоду в ближайшие четыре дня

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Солнечная погода без осадков прогнозируется в Москве в ближайшие четыре дня. Это позволит жителям города насладиться запахом весны, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Солнце будет часто появляться: и в воскресенье, и в понедельник, и во вторник. Это будет просто удовольствие, потому что когда наступает солнечная погода весной, то лучи сразу прогревают лицо, тело, душу. Именно солнечный свет создает запах весны", - сказал он.

По словам Вильфанда, существенных осадков в эти дни не прогнозируется.

По данным Гидрометцентра, в субботу днем в Москве ожидается 6-8 градусов тепла, в воскресенье, понедельник - 7-9 градусов тепла, во вторник - 5-10 градусов тепла.