Москва вошла в 30 лучших столиц мира по качеству воздуха

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Москва вошла в топ-30 столиц мира по качеству воздуха, опередив Афины, Рим и Париж. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"По уровню загрязнения атмосферы российская столица входит в число безопасных мегаполисов мира. Москва вошла в список 30 лучших столиц по качеству воздуха в мировом рейтинге за 2020 год. В его основе лежат данные о содержании в атмосфере мелких твердых частиц (PM2.5), эти показатели поступают с наземных станций мониторинга на онлайн-платформу IQAir. В отчет о качестве воздуха в мире за 2020 год включены сведения о состоянии атмосферы из 92 городов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в 2020 году самые высокие среднегодовые концентрации PM2.5, по данным отчета IQAir, наблюдались в городах Восточной Азии, Юго-Восточной Азии и Южной Азии. Наиболее высокий уровень - в Дели, Дакке и Улан-Баторе. Целевые показатели ВОЗ по годовому содержанию мелких частиц в прошлом году превысили около половины европейских городов.

В Москве содержание взвешенных частиц, по данным отчета IQAir, в 2020 году было в 1,5-2,6 раза ниже, чем в Софии, Белграде, Приштине, Киеве, Афинах, Варшаве, на 22% ниже, чем в Риме, на 11% ниже, чем в Париже. Регулярный мониторинг экологической ситуации в городе проводят оперштаб по контролю качества воздуха и другие организации.

"С 2013 года содержание в воздухе Москвы взвешенных частиц РМ2.5 снизилось в 1,5 раза. Кроме того, в 2010-м концентрация оксида углерода стала меньше в 2,7 раза, диоксида азота - в 1,3 раза, оксида азота - в 2,5 раза, диоксида серы - в 1,7 раза, взвешенных частиц РМ10 - в 1,5 раза", - отмечается в материале.

Улучшения качества воздуха удалось достигнуть благодаря принимаемым в столице мерам. Они включают в себя создание транспортного каркаса города, развитие общественного транспорта, экологизацию автопарка, модернизацию топливно-энергетического сектора, реконструкцию промышленных предприятий, модернизацию очистных сооружений, работы по озеленению и улучшение санитарного состояния города.