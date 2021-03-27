Станцию МЦД "Внуково" планируют открыть в апреле

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Станция "Внуково" Московских центральных диаметров находится в высокой степени готовности, открыть ее планируют уже в апреле. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, специалисты продолжают интегрировать железные дороги в транспортную систему города. В этом году планируется открытие еще 11 остановочных пунктов на МЦД, преимущественно на МЦД-4, из них - пять новых станций и вокзальный комплекс Восточный.

"В наивысшей степени готовности станции Внуково МЦД-4, ее открытие планируется в апреле, вокзал Восточный готовится к открытию в мае и остановочный пункт Аминьевская", - сказал Бочкарев. Он добавил, что МЦД-4 завершат строить в июне.

Ранее департамент транспорта уточнял, что МЦД-4 планируется запустить до 2024 года. Сейчас идет развитие этого направления - строительство новых пригородных вокзалов, дополнительных путей между Москвой и Апрелевкой, соединительной линии между Киевским и Белорусскими железнодорожными направлениями. Так, в прошлом году на Киевском направлении открыли четыре пригородных вокзала: новую станцию Санино и реконструированные станции Победа, Мичуринец, Крекшино. В 2021 году планируется открыть семь станций на будущем МЦД-4: кроме новых Минской и Аминьевской, завершится реконструкция станций Кокошкино, Внуково, Мещерская, Толстопальцево, Матвеевская.