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Пробки в Москве в субботу днем достигли семи баллов

Скорость движения снижена на центральных улицах города

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Загруженность автомобильных дорог Москвы днем в субботу достигла семи баллов из 10 возможных, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки".

По данным на 14:19, затруднения в движении наблюдаются на северо-западном участке Третьего транспортного кольца, север и юг МКАДа также загружены. Скорость движения снижена на центральных улицах Москвы.

Кроме того, пробки также образовались на Москворецкой, Пречистенской, Смоленской и Даниловской набережных. Вылетные магистрали пока что свободны.

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