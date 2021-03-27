Ограничения для культурных учреждений Москвы пока смягчать не планируется

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Власти Москвы пока не планируют отменять ограничения по максимальной заполняемости залов для учреждений культуры. Об этом рассказал ТАСС руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.
"Для того, чтобы принимать такие решения, мы должны видеть ситуацию не только сегодняшнего дня, но и на ближайшую перспективу. Потому что когда мы говорим, что открываем большую заполняемость, то коллеги начинают продавать билеты, а люди начинают строить планы. Сегодня ситуация такая, что мы ориентируемся на мнение специалистов из соответствующих органов, и пока таких решений не принято", - рассказал Кибовский отвечая на вопрос ТАСС планируют смягчить меры для культурных учреждений и увеличить число посетителей, которые смогут присутствовало одновременно в залах.
Он добавил, что это серьезный вопрос, от которого напрямую зависит безопасность граждан. "Как бы нам не хотелось, но мы должны соизмерять свои действия с [ограничительными] мерами. Да, мы сегодня работаем. У нас есть 50% заполняемость. А во всех странах мира продолжается локдаун", - сказал Кибовский.
В конце января мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о том, что столичные учреждения культуры смогут принимать зрителей с ограничением в 50% от вместимости залов.