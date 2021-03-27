Ограничения для культурных учреждений Москвы пока смягчать не планируется

"Для того, чтобы принимать такие решения, мы должны видеть ситуацию не только сегодняшнего дня, но и на ближайшую перспективу. Потому что когда мы говорим, что открываем большую заполняемость, то коллеги начинают продавать билеты, а люди начинают строить планы. Сегодня ситуация такая, что мы ориентируемся на мнение специалистов из соответствующих органов, и пока таких решений не принято", - рассказал Кибовский отвечая на вопрос ТАСС планируют смягчить меры для культурных учреждений и увеличить число посетителей, которые смогут присутствовало одновременно в залах.

Он добавил, что это серьезный вопрос, от которого напрямую зависит безопасность граждан. "Как бы нам не хотелось, но мы должны соизмерять свои действия с [ограничительными] мерами. Да, мы сегодня работаем. У нас есть 50% заполняемость. А во всех странах мира продолжается локдаун", - сказал Кибовский.

В конце января мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о том, что столичные учреждения культуры смогут принимать зрителей с ограничением в 50% от вместимости залов.