Переменная облачность и до 9 градусов тепла ожидаются в Москве 29 марта

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Переменная облачность, отсутствие осадков и до плюс 9 градусов ожидаются в Москве в понедельник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в городе температура воздуха составит от 7 до 9 градусов тепла. В ночь на вторник она может опуститься до минус 4 градусов. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Атмосферное давление составит около 761 мм ртутного столба.

В Подмосковье в понедельник термометры покажут от 5 до 10 градусов тепла. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до отметки минус 7 градусов.