Бизнес-омбудсмен представит мэру Москвы предложение приравнять самозанятых к субъектам МСП

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Бизнес-омбудсмен Москвы Татьяна Минеева представит в докладе мэру столицы Сергею Собянину предложение бизнеса приравнять самозанятых к субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП). Эта и другие инициативы содержатся в презентации доклада уполномоченного, они обсуждались на площадке московской "Деловой России" и "Опоре России" (презентация есть в распоряжении ТАСС).

Как следует из презентации, сейчас у самозанятых отсутствуют преференции, предусмотренные для МСП, а также возможности защиты своих прав в институте уполномоченного по защите прав предпринимателей. Предлагается "внести изменение в федеральный закон № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" - приравнять самозанятых к субъектам МСП - индивидуальным предпринимателям".

Еще одна проблема самозанятых - отсутствие защиты их прав как предпринимателей. Соответствующие дополнения предлагается внести в закон "Об уполномоченном по защите прав предпринимателей в городе Москве" и закон "Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации".

В блоке проблем по цифровизации также затрагивается вопрос отсутствия виртуальной кассы как у самозанятых для микробизнеса. "Предложение - распространить опыт системы регистрации доходов применяемых для самозанятых через приложение для смартфонов (виртуальная касса) на деятельность МСП (микробизнеса), создав аналог приложения "Мой налог", - говорится в презентации.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе уполномоченного, запущена работа по обсуждению проекта доклада бизнес-омбудсмена Москвы за 2020 год. Доклад как итог годовой работы уполномоченного даст возможность ускорить процесс принятия поправок и новых законов, защищающих права и интересы предпринимателей. Сейчас в нем содержится около 100 инициатив бизнеса.