Движение поездов на участке Москва-Каланчевская - Курский вокзал МЦД-2 ограничат 4 апреля

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Движение электропоездов будет ограничено 4 апреля на участке Москва-Каланчевская - Курский вокзал второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) в связи с путевыми работами, сообщила в понедельник пресс-служба МЖД.

"В связи с путевыми работами 4 апреля на участке Москва-Каланчевская - Курский вокзал МЦД-2 движение поездов будет ограничено. Движение поездов на центральном участке МЦД-2 будет организовано в реверсивном режиме 4 апреля с 9:30 до 20:30 в связи с работами по развитию станции Москва-Каланчевская. Во время технологического "окна" строители установят дополнительный стрелочный перевод, что обеспечит связь главного хода и строящегося IV дополнительного пути. Данные работы проводятся в рамках масштабного проекта по дальнейшему развитию МЦД-2 и запуску МЦД-4", - говорится в сообещнии.

Кроме того, с 1 по 30 апреля, за исключением 4 апреля, от станции Каланчевская до Курского вокзала с 13:00 до 15:00 движение будет приостановлено. В это время продолжится укладка IV главного пути, устройства контактной сети и системы, отвечающей за управление движением поездов в автоматическом режиме, а также реконструкция автомобильного путепровода на улице Казакова и строительство нового подэстакадного вестибюля на будущем ТПУ Каланчевская. Помимо выходов на платформы, он обеспечит безопасный и удобный транзит между улицей Каланчевская и Комсомольской площадью.

Отмечается, что на время технологических "окон" на участке Москва-Каланчевская - Курский вокзал изменятся расписание и маршруты пригородных поездов Курского, Рижского направлений и МЦД-2.