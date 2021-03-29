Строительство храма в память о воинах-афганцах начнется в Москве до лета

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Строительство храма в честь священномученика Игнатия Богоносца на территории Мемориального церковного комплекса в память воинов-афганцев на Зеленом проспекте в Москве начнется до лета, сообщила в понедельник пресс-служба советника патриарха Кирилла Владимира Ресина.

"До лета начнется строительство храма в честь священномученика Игнатия Богоносца, епископа Антиохийского на Зеленом проспекте в Москве. В Мемориальный церковный комплекс войдут новый собор, который будет возведен в рамках программы "200 храмов", и памятник "Скорбящие матери", установленный в 1992 году. Храм станет особым местом поминовения воинов-афганцев и будет органично дополнять и развивать уже существующий мемориальный комплекс в Афганском сквере", - говорится в сообщении.

Отмечается, что статус главного храма ветеранских организаций участников боевых действий будущему комплексу был присвоен Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Аналога подобного комплекса в столице нет. В дар храму доставлена звонница из семи колоколов, отлитых в московской мастерской Ильи Дроздихина, после окончания строительства колокола этого завода займут свое место на колокольне.

Сейчас участок выделенный под храм представляет собой заброшенный пустырь. В соответствии с проектом на территории будет организована детская площадка, разбиты цветники, высажен декоративный кустарник.

Приходом священномученика Игнатия Богоносца совместно с Союзом ветеранов Афганистана ВАО сейчас прорабатывается большая программа по реабилитации воинов-афганцев и всех воинов, пострадавших в горячих точках, и членов их семей.