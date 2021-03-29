Строительство нового здания Музеев Московского Кремля планируется завершить в 2022 году

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Строительство нового здания Музеев Московского Кремля на Красной площади планируется завершить в конце 2022 года. Об этом рассказала гендиректор музея Елена Гагарина на пресс-брифинге в понедельник.

"Я знаю, что всех интересует то, как проходит у нас строительство нового здания на Красной площади, которое должно перейти музею и должно содержать большую часть коллекции музея. Работы идут успешно. <…> Строители обещают нам полностью сдать помещение в конце 2022 года. Надеюсь, после этого мы начнем переезжать. Поскольку здание будет готово под ключ, абсолютно полностью, надеюсь, переезд не займет много времени. Мы сейчас серьезно к этому готовимся", - сказала Гагарина.

Она уточнила, что после консультации с архитекторами было принято решение назвать новое здание музея "К-5", что расшифровывается как "Красная площадь, 5".

Новый музейный комплекс разместится в здании бывших Средних торговых рядов по адресу Красная площадь, дом 5. Это целый квартал, построенный в конце XIX века, его здания образуют замкнутое пространство почти прямоугольной формы.