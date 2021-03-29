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Ветеринарные клиники Москвы в апреле снизят цены на чипирование домашних питомцев

Стоимость услуги составит 706 рублей

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Акция по чипированию домашних животных стартует в государственных ветеринарных клиниках Москвы в апреле, в рамках которой можно чипировать питомца по сниженной цене. Об этом в понедельник сообщается на официальном сайте мэра столицы.

В течение месяца стоимость услуги составит 706 рублей с учетом микрочипа. Наличие чипа позволяет найти потерявшееся животное, в том числе за пределами России, а также помогает владельцу питомца в путешествиях, так как в страны Евросоюза и Евразийского экономического союза разрешен ввоз только чипированных животных.

"Установка чипа в ветеринарной клинике занимает всего несколько минут. Это абсолютно безопасно для животного. Капсула вводится под кожу в области холки при помощи одноразового аппликатора. Сам по себе микрочип без сканера неактивен. Капсула содержит персональный 15-значный номер, по которому можно идентифицировать питомца. Информацию о нем вносят в автоматизированную систему, где формируется общая база данных чипированных питомцев", - уточняется в материале.

В прошлом году в государственных ветеринарных учреждениях столицы чипировали свыше 5,8 тыс. питомцев, среди них порядка 3,7 тыс. собак и около 1,9 тыс. кошек. Кроме того, москвичи чипировали хорьков, енотов, сурикатов, рептилий, крупных попугаев и павлинов.

Чипировать животное в Москве можно в любой из 26 ветеринарных клиник, предварительно записавшись на прием через портал mos.ru или мобильное приложение "Госуслуги Москвы".

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