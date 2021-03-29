Мосприрода подготовила более 300 мероприятий в рамках проекта #Природа_на_удаленке

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Специалисты Мосприроды подготовили более 300 онлайн-интерактивов на апрель в рамках эколого-просветительского проекта #Природа_на_удаленке. Жители Москвы в течение месяца смогут поучаствовать в мастер-классах, лекциях, играх, природоохранных акциях, сообщила в понедельник пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"В рамках эколого-просветительского проекта #Природа_на_удаленке сотрудники ГПБУ "Мосприрода" подготовили более 300 экологических онлайн-интерактивов на апрель. Жители смастерят экоручку, <…> узнают, когда возвращаются птицы, познакомятся с обитателями Битцевского леса и примут участие в играх, викторинах, посвященных Дню Земли и Дню подснежника", - говорится в сообщении.

Подробную информацию об экологических мероприятиях можно найти в соцсетях ДПТ "Битцевский лес", экоцентра "Лесная сказка", экоцентра "ЭкошколаКусково", ДПТЗелАО, экоцентра "Пчеловодство".