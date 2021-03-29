В Москве появится центр концентрации передовых технологий в здравоохранении

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Центр концентрации передовых технологий в здравоохранении появится в Москве, он позволит быстрее начать применять новые технологии на практике. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Москве появится автономная некоммерческая организация (АНО), которая займется внедрением инноваций в столичное здравоохранение.

"Москва активно занимается цифровизацией и внедрением инноваций в здравоохранение. Учреждение, о котором идет речь в запросах, существует уже не первый год. <...> Инновации повышают эффективность в отрасли, и в настоящий момент деятельность организации для внедрения новых технологических решений и масштабирования проектов планируется расширять. <...> Таким образом, в Москве будет создан центр концентрации передовых технологий в здравоохранении, что позволит сократить лаг между созданием технологий и их практическим применением", - сообщили в пресс-службе.

В Москве уже осуществлена реализация нескольких крупных инновационных проектов в здравоохранении - по использованию искусственного интеллекта в медицине и созданию систем поддержки принятия врачебных решений. Был запущен голосовой помощник для врачей - система голосового заполнения медицинской документации. Было внедрено специальное оборудование для врачей, работающих в красных зонах, которые позволяют с помощью телемедицинских технологий проводить удаленные консультации с коллегами.

При расширении в сферу деятельности будет включено сопровождение организации и проведение клинических исследований препаратов на базе московских медицинских учреждений. Вячеслав Шуленин возглавил эту организацию с 11 марта 2021 года. Ее планируется сделать "единым окном" для подачи заявок инновационных стартапов.