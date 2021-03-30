В Москве 1 апреля воздух прогреется до 14 градусов

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Воздух прогреется до 14 градусов в российской столице в четверг, 1 апреля, температура превысит норму на 6 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"В четверг, 1 апреля будет очень теплая погода. Температура днем достигнет 12-14 градусов тепла. Но это только один день такой будет", - сказал он.

По данным Гидрометцентра, во вторник днем в Москве ожидается 7-9 градусов тепла, в среду - 9-11 градусов тепла, в четверг - 12-14 градусов тепла, в пятницу - 7-12 градусов тепла, в субботу - 5-10 градусов тепла, в воскресенье - 6-11 градусов тепла.