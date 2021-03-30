Расписание некоторых электричек Горьковского направления МЖД изменится в апреле

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Расписание некоторых пригородных поездов Горьковского направления Московской железной дороги (МЖД), курсирующих между Москвой, Балашихой и Железнодорожной, изменится с 1 по 30 апреля. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе МЖД.

"В период с 00:30 мск до 04:30 мск и в будни с 10:50 мск до 14:50 мск железнодорожники продолжат работы по устройству земляного полотна и системы водоотведения для последующей укладки второго главного пути на участке Стройка - Балашиха", - сообщили в пресс-службе.

Так, с 1 по 30 апреля электропоезда № 6762 Москва - Балашиха (из Москвы в 23:39 мск) и № 6001 Балашиха - Нижегородская (из Балашихи в 04:32 мск) выведены из расписания; с 1 по 30 апреля (кроме выходных) пригородные поезда № 6742 Москва - Балашиха (в 16:58 мск), № 6730 Нижегородская - Балашиха (в 13:17 мск), № 6729 и № 6731 Балашиха - Москва (в 13:03 мск и 14:00 мск) не проследуют на участке Стройка - Балашиха. Электричка № 6733 Балашиха - Москва (в 14:27 мск) отправится со станции Железнодорожная в 14:31, а № 6732 Москва - Балашиха (в 13:26 мск) проследует до Железнодорожной.

"Кроме того, 11, 18 и 25 апреля на перегоне Реутово - Стройка будут проводить работы по устройству контактной сети. На время воскресных окон с 04:00 мск до 16:30 мск выведут из расписания ряд поездов между Москвой, Нижегородской и Балашихой, несколько электричек проследуют до и от Железнодорожной. У некоторых электропоездов, курсирующих между Москвой и станцией Железнодорожная, назначены дополнительные остановки на платформах Никольское, Салтыковская, Кучино", - добавили в пресс-службе.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к строительным работам и внимательно следить за расписанием пригородных электропоездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам".