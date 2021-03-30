МЧС распространило экстренное предупреждение о сильном ветре в Москве

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Сильный ветер и дождь ожидаются в ближайшие часы в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 15:00 мск 30 марта до 08:00 мск 31 марта в Москве ожидается усиление юго-западного ветра порывами до 17 м/с, дождь", - сказали в главке.

Спасатели рекомендовали автомобилистам снизить скорость движения и увеличить дистанцию. Парковаться следует по возможности вдали от деревьев. Пешеходам же следует не проходить близко от рекламных щитов и шатких конструкций.