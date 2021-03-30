Мост через Сходню в Южном Тушине отремонтируют до конца лета

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Капитальный ремонт моста над рекой Сходней начался в районе Южное Тушино. Работы планируется завершить этим летом, сообщается во вторник в официальном Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Начался капитальный ремонт моста "Тушинский ДК" в районе Южное Тушино на северо-западе столицы. Специалисты приступили к демонтажным работам на проезжей части сооружения, расположенного над рекой Сходней на Фабричном проезде. <...> Работы планируется завершить летом этого года", - говорится в сообщении.

Во время капремонта заменят балки низового пролетного строения, отремонтируют бетонные поверхности устоев, укрепят откосы, заменят деформационные швы, гидроизоляцию, уложат новый асфальт. Вместо железобетонного отбойника установят металлический трансбарьер.

"Ремонт пройдет в два этапа. Во время первого этапа полностью закрыта половина моста с направлением движения в сторону 4-го микрорайона Сходненской поймы. Для автотранспорта [движение] организовано по одной полосе в каждом направлении, на проезжую часть нанесена временная разметка, установлены предупреждающие знаки. Для пешеходов остается открытым тротуар на противоположной половине моста и организованы два нерегулируемых пешеходных перехода на разных концах сооружения", - отмечается в сообщении.