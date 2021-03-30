Участок оранжевой ветки метро от "Беляево" до "Новых Черемушек" откроют досрочно

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Участок Калужско-Рижской линии московского метро от станции "Беляево" до "Новых Черемушек" заработает в обычном режиме с 31 марта, строители смогли закончить работы на три дня раньше. Ограничения на дорогах также снимут до 1 апреля, сообщил во вторник мэр Москвы Сергей Собянин.

"На 3 дня раньше откроем участок #мосметро "Беляево" - "Новые Черемушки", он был закрыт для прокладки тоннеля БКЛ (Большой кольцевой линии - прим. ТАСС). С завтрашнего дня участок заработает в обычном режиме. Ограничения на дорогах снимем до 1 апреля. Спасибо строителям и транспортникам за оперативную работу", - написал в своем Twitter-аккаунте Собянин.

Как уточняется в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта, во время закрытия станция "Новые Черемушки" работала штатно и без сбоев, хотя пассажиропоток на ней вырос почти в три раза по сравнению с обычными днями. С 20 по 29 марта включительно ей воспользовались больше 942 тыс. человек.

"Каждый день для вас работали около 500 сотрудников Транспортного комплекса, единый диспетчерский центр, ситуационный центр ЦОДД 24/7 следили за ситуацией, 13 экипажей дорожного патруля помогали на дорогах", - говорится в публикации.

Движение на участке оранжевой ветки московского метро "Беляево" - "Новые Черемушки" было прекращено для пассажиров с 20 марта в связи с прокладкой тоннеля БКЛ и строительства будущей станции "Воронцовская". На маршруте работали автобусы КМ, при этом пассажирам для более комфортных поездок рекомендовали пользоваться Бутовской и Серпуховско-Тимирязевской линиями метро. Возобновить движение планировалось 2 апреля.