РХТУ им. Менделеева будет сотрудничать с "Российскими студенческими отрядами"

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Российский химико-технологический университет им. Менделеева (РХТУ) и Молодежная общероссийская общественная организация "Российские студенческие отряды" (РСО) во вторник подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. В рамках совместной работы студенты вуза смогут получить практический опыт и проявить свои профессиональные качества, сообщила пресс-служба РХТУ.

"Возрождение богатой традиции студенческих отрядов поможет менделеевцам не только проявить свои личные и профессиональные качества, но и набраться практического опыта", - процитировали в пресс-службе ректора РХТУ им. Менделеева Александра Мажугу.

Он отметил, что история вуза неразрывно связана с развитием движения студотрядов, его студенты были в числе метростроевцев, "возводили отечественные химические гиганты и осваивали целинные земли".

По словам командира центрального штаба РСО Михаила Киселева, такое сотрудничество выведет работу российских студотрядов на новый уровень. "Подписание соглашения между РХТУ и студенческими отрядами говорит о том, что мы объединяем наши усилия и наши компетенции. Это позволит не только вовлечь студентов РХТУ в студенческие отряды, но и создать новые направления, которые будут иметь отклик у молодежи. Мы рады, что главный химический вуз страны стал частью большого студенческого движения".