ГИБДД Москвы изучит вопрос изготовления модных светоотражателей для подростков

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Специалисты столичной Госавтоинспекции прорабатывают с заинтересованными ведомствами и организациями вопрос изготовления светоотражателей такой формы и структуры, чтобы подростки хотели их использовать. Об этом сообщила во вторник руководитель пресс-службы упреждения ГИБДД по Москве Любовь Высоцкая.

"Мы рассматриваем с заинтересованными ведомствами, организациями вопрос по изготовлению таких светоотражающих элементов, такой формы и структуры, чтобы они действительно могли привлечь детей, чтобы они могли использовать их, потому что им в первую очередь интересно, круто, это модно, это в тренде", - сказала она на заседании круглого стола "Об обязательном использовании светоотражающих элементов на верхней детской одежде".

Высоцкая подчеркнула, что ГИБДД работает над тем, чтобы понять интересы несовершеннолетних. "Мы сейчас прорабатываем, в том числе изучая площадку в сети Интернет, что популярно среди детей - тот же "Тикток", какие-то известные мемы", - пояснила она.

Вместе с тем руководитель пресс-службы столичного управления Госавтоинспекции отметила, что такие светоотражатели, как брелоки, наклейки в виде смайликов, которые распространены в настоящее время, не привлекают подростков, поскольку "дети достаточно продвинутые и хотят быть модными".

Всего за два месяца текущего года в вечерние и ночные часы пострадали десять детей, из которых шестеро были без светоотражателей.