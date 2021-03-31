В Москве открывается выставка о Нью-Йорке художника Харифа Гузмана

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Выставка "Состояние души Нью-Йорк" одного из ярких представителей уличной сцены США Харифа Гузмана, известного как Haculla, открывается в Московском музее современного искусства (ММОМА). Об этом сообщил ТАСС куратор проекта, исполнительный директор музея Василий Церетели.

"Мы познакомились с Харифом Гузманом в 2018 году, он тогда расписывал стену торгового центра "Атриум". С тех пор мы начали обсуждать проект выставки в Московском музее современного искусства. Безусловно, в пандемию было очень сложно, никто не знал, когда мы сможем открыть выставку. Художник показывает тот Нью-Йорк, которого нет, но который остался в его сердце и воспоминаниях", - сказал он.

Церетели рассказал, что организовать художнику въезд в Россию было сложно, необходимо было получить специальное разрешение. "Это ретроспектива художника, и здесь показаны работы из разных периодов его жизни и творчества. Большая их часть была привезена из США. Но есть и работы, которые он специально создавал для этой выставки. Это легендарный "туалет" в конце зала и другие объекты", - пояснил он.

Как рассказал ТАСС сам Гузман, выставка оказалась возможной благодаря слаженной работе всей команды организаторов. "Жители Нью-Йорка не так сильно отличаются от москвичей. Все мы живем в больших городах, и между нами больше общего, чем мы догадываемся", - добавил он.

Псевдоним Haculla является производным от имени знаменитого вампира - Дракула. В этом амплуа художник становится героем своих работ. Haculla отличают характерные усы и драматичность образа, отмечают организаторы. Выставка Гузмана в ММОМА вдохновлена Нью-Йорком, оказавшим большое влияние на эстетические предпочтения и миропонимание автора, в основе проекта лежит его жизненный путь. Нью-Йорк в работах Гузмана - не просто источник вдохновения, но и действующее лицо.

"Здесь отражена во всем изобилии вся гамма разных культурных явлений и феноменов, которые сопровождали нас в последние двадцать лет", - отмечают организаторы.

Об авторе

Гузман начал свою творческую практику в 1990-е годы как скейтбордист, рисующий на стенах зданий Нью-Йорка. Сегодня он - известный художник, который сотрудничает с модными брендами. Своими учителями Гузман называет таких авторов, как Жан-Мишель Баския, Майк Келли, Роберт Раушенберг.

Проект продолжает программу музея по реализации персональных выставок зарубежных уличных художников с мировым именем.